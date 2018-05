Anzeige

Bobstadt.Für Begeisterrungsstürme sorgte die junge Modern Dance Formation „neo“ der TG Bobstadt auch beim vierten und letzten Turnier der Jugendlandesliga Süd-Ost 1 in Mörfelden. Mit vier klaren Turniersiegen holt sich die Formation nicht nur den Meistertitel 2018, sondern ist Direktaufsteiger in die Jugendverbandsliga.

Perfekt und mit viel Fingerspitzengefühl von ihrer Trainerin Lisa Ritzert vorbereitet, gelang es den neun bis elfjährigen ,,neo’s“, die im Vorjahr Hessenmeister in der Kinderliga waren, bereits in der Vorrunde in den drei Wertungsgebieten Präsentationsfähigkeit, Technik und Choreografie zu punkten. Nach dem Absolvieren der Vorrunde fieberte die Mannschaft dem großen Finale der fünf besten Mannschaften entgegen und zeigte erneut ausdrucksstark und synchron, die für diese Liga anspruchsvolle Choreografie zum Titel ‘Spygame’ von Parov Stelar.

Die fünf aus dem gesamten Bundesgebiet angereisten Wertungsrichter belohnten die Gruppe mit dem klaren Turniersieg. Mit vier Siegen tanzen sich die Mädels 2018 an die Tabellenspitze, was mit dem Aufstieg in die nächsthöhere Liga (Jugend-Verbandsliga) verbunden ist. Für „neo“ ist der Aufstieg in der ersten Saison unter Jugendlichen ein Riesenerfolg, der gebührend gefeiert wurde. Hinter „neo“ steigen nur noch die Zweitplatzierten „apasionada“ vom TSC Walldorf in die Jugend-Verbandsliga auf. red