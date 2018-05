Anzeige

Bobstadt.Jubel bei der Tanzsportabteilung der TG Bobstadt: Die Jazz- und Modern Dance-Formation „Piccola“ tanzte auch beim dritten Turnier in Mannheim an der Tabellenspitze der Zweiten Bundesliga und steht zum Saisonende kurz vor dem Aufstieg in die Erste Liga.

Das Turnier war für die Bobstädterinnen fast schon ein Heimspiel: Zahlreiche Fans reisten mit nach Mannheim, um die Formation anzufeuern. Mit Erfolg: Denn am Ende zeigten vier der fünf Wertungsrichter die Karte mit der Traumnote eins. Dabei gab es zwei Tage vor dem Turnier noch viel zu tun, denn eine Stammtänzerin musste operiert werden und konnte nicht auf die Fläche. „Wir mussten ganz kurzfristig umstellen, aber sie haben das ganz toll gemeistert“, sagte Trainerin Lisa Ritzert erleichtert.

Die Bobstädter führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an, der Aufstieg in die Erste Bundesliga ist greifbar nah, denn nur noch ein Turnier entscheidet über den Direktaufsteiger: „Wenn sie aber erneut so eine tolle Leistung bringen, ist der Aufstieg drin. Sie haben den Fuß in der Tür“, freute sich Lisa Ritzert. Das Ticket zur Deutschen Meisterschaft haben die Bobstädter bereits gelöst, denn die ersten drei Formationen der Zweiten Bundesliga dürfen beim nationalen Turnier neben den besten der Ersten Liga an den Start. Das letzte Saisonturnier findet am 2. Juni in Großostheim statt. Die Bayern sind zurzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und wollen den Bobstädtern bei ihrem Heimturnier Paroli bieten. redP