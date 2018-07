Anzeige

Bürstadt/Biblis.Vertreter der Verwaltungen aus Bürstadt und Biblis waren jetzt zur ersten Regionalkonferenz eingeladen, die sich mit dem Kommunalprogramm Sicherheitssiegel, kurz Kompass, befasst. Der hessische Innenminister Peter Beuth war dafür ins Polizeipräsidium Südhessen nach Darmstadt gekommen, um das Programm vorzustellen.

„Künftig können unsere Kommunen passgenaue Lösungen für die Sicherheit vor Ort selbst anpacken“, betonte der Minister. Mit zielgerichteten Präventionsmaßnahmen solle das Sicherheitsgefühl der Bürger gestärkt werden. Erfahrungen hat das Land bereits in den Modellkommunen Hanau, Bad Homburg, Schwalbach am Taunus und Maintal gesammelt, wo das Programm seit Dezember 2017 läuft. Überall gab es Bürgerbefragungen und Kompass-Sicherheitskonferenzen in enger Zusammenarbeit mit der Polizei. Eine zentrale Aufgabe übernimmt dabei der Kompass-Berater, also ein Polizist, der im ständigen Dialog mit den kommunalen Vertretern den Fortschritt der Initiativen dokumentiert. Gemeinsam wird zunächst eine Sicherheitsanalyse erstellt und dann eine detaillierte Maßnahmenliste erarbeitet.

Grundsatzbeschlüsse gefällt

Ende Mai 2018 hat das Innenministerium beschlossen, das Programm für alle hessischen Kommunen zu öffnen. Die Parlamente in Bürstadt und Biblis haben bereits Grundsatzbeschlüsse gefasst, dass sie Interesse an der Teilnahme haben und geprüft werden soll, ob das Programm in den jeweiligen Kommunen etabliert werden könne. Der Magistrat in Bürstadt will dazu in der zweiten Jahreshälfte eine Empfehlung zur Beschlussfassung vorlegen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Auch in Biblis sollen die aktuellen Eindrücke nun zunächst einmal in der Verwaltung diskutiert werden.