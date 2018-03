Anzeige

Bobstadt.Mit gemischten Gefühlen startete die Jazz- und Modern Dance-Formation „Neo“ der TG Bobstadt in Walldorf in die neue Saison. Schließlich mussten die Mädels von Trainerin Lisa Ritzert erstmals in der Jugendlandesliga an den Start und sich dort einer älteren Konkurrenz stellen. Dennoch überzeugten die Bobstädter die fünf Wertungsrichter und schafften mit der Traumnote 1-1-1-1-1 sofort den Sprung an die Tabellenspitze.

Schon im vergangenen Jahr hatte das 2015 gegründete Team gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist: In der Kinderliga tanzte sich die Mannschaft bis zur Weltmeisterschaft in Polen und schaffte dort den Einzug in die Gruppe der besten zehn internationalen Formationen. Seit Dezember proben die „Neos“ nun an der neuen Choreografie für die Jugendlandesliga, in der Tänzer bis 15 Jahre starten. Lisa Ritzert hatte für die Neun- bis Elfjährigen mit „Spygame“ ein ausdrucksstarkes und mit Schwierigkeiten gespicktes Stück geschaffen, das die Tänzerinnen perfekt umsetzten. Obwohl krankheitsbedingt zwei Mädels ausfielen, reichte kein anderes Team an die Bobstädter heran, die mit fünf Einsen ganz klar an der Tabellenspitze stehen. Zahlreiche Fans waren mit nach Walldorf gereist und hatten das Team lautstark angefeuert. Nach dem Finale der besten Vier waren sich die Wertungsrichter einig, und Tänzerinnen und Fans lagen sich glücklich in den Armen.

Das nächste der insgesamt vier Turniere steht am Sonntag, 18. März, auf dem Programm. Der Tabellenerste nach vier Turnieren steigt in die nächsthöhere Liga auf. Für die Bobstadter Formation „Neo“ tanzten in Walldorf: Elena Czanderle, Carla Eberle, Sarah Fröhlich, Emilia Galan Christidou, Romy Gerhard, Maya Glück, Aurelia Gruber, Nica Habel, Ilayda Kemerli, Emily Platz, Maila Rittler, Emma Roos, Zoe Schmitzer und Annika Wolter. red