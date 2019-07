Aus Kalifornien zur Kerwe nach Riedrode angereist

Bernd Ludwig und Sohn Sascha besuchen die Riedroder Kerwe. © hias

Riedrode.Eigens zur Kerwe bekam die FSG Riedrode Besuch aus den USA – und der fühlte sich gleich wie zu Hause. Bernd Ludwig aus dem kalifornischen Fresno kehrte für ein paar Tage in die alte Heimat zurück. Da stand nicht nur ein Besuch bei seiner Mutter Hilde an, sondern auch bei vielen ehemaligen Riedrodern, denen er sich nach wie vor verbunden fühlt.

Was gab es nicht alles zu erzählen aus alten Tagen, in denen die Riedroder Kinder ins ländliche Leben eingebunden waren. Der Fußball durfte dabei nicht fehlen. Und so gingen die Erinnerungen auch in das Jahr 1979 zurück, als die alte Riedroder Schule abgerissen wurde und damit auch der liebgewonnene Bolzplatz für die Jugendlichen.

Damals legte die Familie Deckenbach Hand an und gestaltete mit einer Planierraupe kurzerhand einen neuen Bolzplatz. Bernd Ludwig, in der Jugend des VfR Bürstadt am Ball, konnte nun mit seinem starken linken Fuß wieder viele Tore erzielen. Genauso wie vorher schon sein Vater Erich.

Im Riedroder Fuchsbau, dem traditionsreichen Tanzlokal, lernte Bernd Ludwig seine Frau Kim kennen, deren Eltern die Gaststätte bewirtschafteten. Und mit ihr ging es gemeinsam 1988 – Sohn Fabian war bereits auf der Welt – in die Vereinigten Staaten. „Das Rückflugticket hatte ich damals gleich mitgebucht. Die ersten beiden Jahre plagte mich schon großes Heimweh“ – es dauerte es einige Zeit, bis Bernd Ludwig in der neuen Heimat angekommen war. Das Glück war aber mit dem Tüchtigen, der berufliche Erfolg stellte sich ebenfalls ein – genauso wie neuer Familienzuwachs: Sohn Sascha hat den Vater jetzt sogar zur Kerwe begleitet.

Die Liebe zum Fußballsport ließ ihn auch in den USA nicht los. „15 Jahre lang habe ich die Teams einer Highschool trainiert. Wer bei mir nicht richtig passen konnte, war untendurch“, sagt Bernd Ludwig mit strengem Blick. Ganz nach dem Geschmack seines Cousins Thomas Schwaier, der Bernd auf das Herzlichste zu begrüßte.

Bald ist der schöne Urlaub in Deutschland vorbei. „Die Biergärten und die Radtouren, einfach die deutsche Gemütlichkeit, werde ich schon etwas vermissen“, sagt Bernd Ludwig, für den die Tage in seinem Heimatort Riedrode ein unvergessenes Erlebnis waren.

Er ist nicht der einzige „Riedroder Bub“, den es über den Großen Teich gezogen hat. Auch Jürgen Becker hält in Kanada die Riedroder Fahne hoch. hias

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.07.2019