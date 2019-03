Aus Prinzip politisch unkorrekt

Bürstadt.Da waren sie also mal wieder: Ande Werner und Lars Niedereichholz, besser bekannt als „Mundstuhl“, gastierten am Donnerstagabend im Bürstädter Bürgerhaus. Schon der Name des Programms verrät einiges über das populäre Comedy-Duo. „Flamongos“ heißt der und bildet so ziemlich alles ab, wofür die beiden Hessen stehen: Ein schrilles und farbenfrohes Auftreten auf der einen und eine Sprache, die viel ist, aber bestimmt nicht politisch korrekt auf der anderen Seite. Dicke, Behinderte, Farbige: Jeder bekommt sein Fett weg.

Dabei treffen die 600 Zuschauer einige alte Bekannte wieder, denn die im Laufe der Jahre von „Mundstuhl“ geschaffenen Kunstfiguren bleiben den Fans erhalten. Da wären zum Beispiel Dragan und Alder, die Erfinder der „Kanak-Sprak“.

Peggy und Sandy sind ebenfalls wieder mit von der Partie, noch immer Anfang zwanzig, mit je drei Kindern und bekennend arbeitslos. Selbstredend haben sie die Hauptschule abgebrochen, denn „die Doppelbelastung, in die Schule zu gehen und Kinder zu haben, geht gar nicht“. Viel vom Gesagten ist nicht druckreif, das Meiste zumindest grenzwertig, die Halle aber tobt vor Begeisterung. Auch die Romantik kommt nicht zu kurz. So hat Mandys zwölfjähriger Sohn Justin seiner 38-jährigen Freundin eine Muschel auf die Innenseite des Oberschenkels tätowiert, seine rührende Begründung: „Wenn man sein Ohr auf die Muschel legt, kann man das Meer riechen.“

Überzeichnung geht natürlich ebenso in die andere Richtung. Torben und Malte vom Musikduo „No pressure“ sind eher ruhige Zeitgenossen. Sie können dem Stress der Gesellschaft nicht standhalten. Sie spielen auf Kirchentagen und sind gegen Atomkraft, Plastikmüll und Tiere in der kosmetischen Industrie, denn „was soll ein Affe mit Liedschatten?“. Ande Werner alias Grill-Schorsch räumt mit dem Vorurteil auf, dass man nicht jedes Tier grillen kann, Lars Niedereichholz in der Verkleidung als Andi lästert über seine übergewichtige Frau ab, dass es einem die Schamesröte ins Gesicht treibt, aber für die beiden scheint das in Ordnung zu gehen, denn: „Wahrheit ist kein Mobbing.“

Viele Zwerchfelle erleiden in diesen Minuten eine Überbeanspruchung. Lachanfälle und Kopfschütteln wechseln im Sekundentakt. Der Abend ist eine einzige Gratwanderung zwischen Nonsens, derben Sprüchen, schlechtem Benehmen und Unkorrektheiten auf allen Ebenen. Wer sich in den Texten wiedererkennt, muss sich schämen und nach den Reaktionen des Publikums zu urteilen kommt das oft vor. Vorurteile, Hetze gegen Minderheiten oder unglaubliche Geschmacklosigkeiten sind gewollt, sowohl von den Künstlern, als auch vom Publikum.

Geradezu unfassbar ist ihre Präsentation als Zauberduo „Siegroy and Fried“, in Anlehnung an das weltbekannte deutsche Zaubererduo „Siegfried and Roy“. Wer weiß, dass Roy vor knapp 16 Jahren von einem Tiger angefallen wurde und seitdem schwer behindert ist, für den ist dessen Darstellung durch Werner schwerer Tobak. Die Menschen im Bürgerhaus sind außer sich vor Lachen, einige scheinen sich dafür zu genieren. Die Entzückung mündet in einen tosenden Applaus und zwei Zugaben. Am Ende klatschen 600 Comedyfreunde stehend in die Hände und singen „Kokain und Strohrum“.

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.03.2019