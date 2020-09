Aus Protest Stolpersteine putzen

Bürstadt.Dass am Sonntag, 6. September, der Kreisverband der AfD im Bürstädter Bürgerhaus mit einer Vortragsveranstaltung seinen Kommunalwahlkampf beginnt, wollen die Jusos Bergstraße nicht unkommentiert lassen. „Wir laden am Samstag, 5. September, zu einem Gedenkspaziergang mit Putzaktion der in Bürstadt verlegten Stolpersteine ein. Diese erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus, die in Bürstadt lebten und wirkten“, teilt Philipp Ofenloch, Kreisvorsitzender der Jungsozialisten mit. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kirche St. Michael. Um die Einhaltung von Abständen wird gebeten.

Die Jusos erinnern daran, dass Beatrix von Storch im Januar 2016 gefordert hatte, die deutschen Grenzen zur Not auch mit Waffengewalt gegen Geflüchtete zu schützen. „Wir halten die AfD für eine geschichtsvergessene Partei, die rechtsextreme, rassistische und fremdenfeindliche Gedanken vertritt“, so Philipp Ofenloch. Im Hinblick auf die Aussage des Thüringer AfD-Sprechers Björn Höcke, der das Berliner Holocaust-Mahnmal als „Denkmal der Schande“ bezeichnet hatte, wollen die Jusos die Stolpersteine putzen. Denn sie halten Mahnmale für einen wichtigen Appell gegen das Vergessen. Sie sollen an das Schicksal von Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.

Der Großteil des Kreises Bergstraße stehe für eine offene und tolerante Gesellschaft, in der Hass und Hetze keinen Platz haben. Dem menschenverachtenden Gedankengut erteilen die Jusos eine entschiedene Absage. Dies wollen sie bei dem Gedenkspaziergang untermauern. Ihre Teilnahme hätten auch Vertreter der FDP, der SPD sowie der Initiative „Vielfalt. Jetzt!“ zugesagt. red

