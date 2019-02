Aus „Treff 3000“ wird „Edeka xpress“

Bürstadt.Nach drei Wochen intensiver Umbauarbeiten dürfen sich die Kunden über die Neueröffnung eines „Edeka xpress“ mitten in der Innenstadt freuen. Der Mutterkonzern Edeka hatte sich vom Discount-Konzept „Treff 3000“ in der Wilhelminenstraße 2 verabschiedet. Jetzt hat sich der Markt im ehemaligen „Blauen Palais“ in einen modernen, lichtdurchfluteten Lebensmittel-Supermarkt verwandelt.

„Die kurze Umbauphase war sportlich“, stellte Wirtschaftsförderer Tim Lux von der Stadtverwaltung im Gespräch mit Bezirksleiter Dominik Schulz am Eröffnungstag fest. Bislang konnten die Kunden unter etwa 3000 unterschiedlichen Artikeln wählen. Heute ist das Angebot weitaus größer. Im Frischebereich gibt es Obst, Gemüse und Salat. Kunden finden außerdem Tiefgekühltes, Getränke, Desserts, Wurst, Fleisch, Milch, Käse und verschiedene Brotsorten. Nudeln, Reis und alle Dinge des täglichen Bedarfs sind ebenso zu finden wie Zeitungen und Zeitschriften. „Wir halten heute zirka 9000 unterschiedliche Artikel bereit“, erklärte Marktleiterin Elisabeth Winkenbach, die mit zehn Mitarbeitern den Laden in Schwung hält.

Wer am Eröffnungstag hereinschaute, wurde mit einer Rose überrascht. „Wir hoffen, dass uns unsere Kunden die Treue halten und wir neue dazu gewinnen“, sagte Winkenbach. Sie und ihre Kollegen sind von Montag bis Samstag täglich von 8 bis 20 Uhr vor Ort.

Die Gesamtkosten für den Umbau gab Bezirksleiter Schulz mit einer hohen sechsstelligen Zahl an. Nach rund elf Jahren „Treff 3000“ scheint sich diese Investition schon auf den ersten Blick gelohnt zu haben – so äußerten sich zumindest die ersten zufriedenen Kunden.

