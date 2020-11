Ausbau der B 47 auf der Zielgeraden

Bürstadt.Ab Mitte Dezember soll auf der B 47 bei Bürstadt wieder freie Fahrt herrschen. Hessen Mobil will bis dahin alle Bauarbeiten an der Brücke über die B 44 abgeschlossen haben. Dann ist der erste vierspurige Abschnitt der Umgehung nach rund zwei Jahren Bauzeit fertig. Spatenstich war im Dezember 2018.

Die Strecke zwischen Worms und Bensheim soll auf zwei Spuren in jede Fahrtrichtung verbreitert werden. Zunächst hat die Straßenbaubehörde Hessen Mobil die 2,6 Kilometer zwischen Rosengarten und Riedbahn in Angriff genommen. Eigentlich sollte das Ganze bis September fertig werden, so steht es immer noch auf einem Schild vor der Baustelle. Der neue Brückenschlag über die B 44 hatte allerdings einige Monate mehr in Anspruch genommen als geplant. Für die beiden zusätzlichen Spuren wurde eine neue Überführung mit 18 Brückenträgern gebraucht. Die Träger kamen mit Verspätung an, berichtet Jochen Vogel, Sprecher von Hessen Mobil.

Nachdem die Brücke im Sommer für den Verkehr bereit stand, was ihr 40 Jahre älteres Gegenstück an der Reihe: Der Beton musste saniert, Schäden und Risse beseitigt werden. Die beiden Spuren in Richtung Worms wurden erneuert. Inzwischen haben sie auch ihre Markierungen erhalten. „Wir geben die Strecke allerdings erst komplett frei, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind“, so Vogel. Noch fehlen die Betonabgrenzung und Schilder. Einige Mängel sind noch zu beheben.

Ein Stück weiter in Richtung Lampertheim wird ebenfalls an einer Brücke gearbeitet. Ein Wirtschaftsweg wird saniert. Zwischen Lampertheim und Bürstadt steht deshalb nur eine Spur zur Verfügung. sbo

