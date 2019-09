Bürstadt.Der Seniorenbeirat Bürstadt plant für den 9. Oktober einen Ausflug in den Luisenpark in Mannheim – bekannt als eine der schönsten Parkanlagen Europas – und freut sich über viele Anmeldungen aus Bürstadt, Bobstadt und Riedrode. Gestartet wird mit dem Bus um 13.30 Uhr; die Rückfahrt ist für 18.30 Uhr geplant. Die Kosten betragen pro Teilnehmer 15 Euro für die Busfahrt und den Eintritt in den Park. Verbindliche Anmeldung und Vorauszahlung können bis 30. September erfolgen: beim Seniorenbeirat, Telefon 06206/130 95 25, oder während der Sprechstunde des Seniorenbeirats am Donnerstag, 12. September, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr im Rathaus, Rathausstraße 2 oder beim Stammtisch im Back- und Brauhaus Drayß, Wilhelminenstraße 12 am Freitag, 13. September, von 16 bis 18 Uhr. red

