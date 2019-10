Die Senioren verbrachten einen Tag im Luisenpark. © Seniorenbeirat Bürstadt

Bürstadt.Eine Gruppe Bürstädter Senioren nahm an einem Ausflug in den Luisenpark in Mannheim teil, der vom Seniorenbeirat organisiert wurde. Nachdem der Bus drei Haltestellen angefahren hatte, ging es über die Autobahn nach Mannheim. Trotz wechselhaftem Wetter war die Laune der Teilnehmer gut und sie besuchten bei Regenschauern das große Pflanzenschauhaus, in dem man in exotische Welten entführt wird. Neben der üppigen Flora begeisterten hier auch Reptilien, Fische und frei fliegende Schmetterlinge. Die Sonne kam im Laufe des Nachmittags heraus und viele nutzten diese Zeit, um im Park spazieren zu gehen und die herbstlichen Pflanzungen zu bestaunen.

Einige Teilnehmer erkundeten den chinesischen Garten mit dem größten chinesischen Teehaus in Europa. Um 15 Uhr wurden die Pinguine gefüttert, was zum Anlass genommen wurde, die schwimmenden Frackträger zu besuchen.

Zum Abschluss trafen sich alle im Café des Pflanzenschauhauses, um gemeinsam etwas zu essen und zu trinken sowie sich über das Gesehene auszutauschen. Danach ging es zurück nach Bürstadt. red

