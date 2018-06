Anzeige

Biblis.Der Obst- und Gartenbauverein Biblis machte einen Ausflug in den Schwäbischen Wald. Bei strahlendem Sonnenschein kamen die Gartenfreunde auf dem Kutscherhof in Althütte-Waldenweiler an. Nach einer Stallbesichtigung und Informationen zur Kaltblutrasse wurde es Zeit zum kulinarischen Mittagessen auf der Terrasse des Gasthofs „Rössle“. Nachdem alle gestärkt waren, wurden die Planwagen bestiegen und die Erlebnisfahrt konnte beginnen. Die Tour ging vorbei an Seen, Ortschaften, Wiesen und Wäldern. Mit einem Picknick im Grünen und selbst gebackenem Kuchen und Kaffee wurde eine Pause eingelegt. Danach fuhren die Gartenfreunde wieder durch den Schwäbischen Wald auf den Kutscherhof und sangen dabei fröhliche Lieder. Die Vorsitzende Christa Focke bedankte sich bei den Gartenfreunden für die rege Teilnahme am Ausflug und machte schon auf den nächsten Termin vom Obst- und Gartenbauverein aufmerksam, das Gartenfest in der Obstanlage am 26. August. red