Ausflug ins Schwabenland

Anzeige

Organisatorisches: Um 7.45 Uhr: Abfahrt an der katholischen Kirche Biblis, Ankunft in Esslingen etwa um 10.15 Uhr; 10.45 bis 12.15 Uhr: Stadtführung „Mittelalterliches Leben in Esslingen“; 12.30 Uhr: Mittagessen im Speiserestaurant „Palmscher Bau“; 14 Uhr: Freizeit, Bummeln durch die Altstadt oder am Neckarufer; etwa um 16.45 Uhr: Rückfahrt; Ankunft in Biblis etwa um 19 Uhr. Der Preis von 30 Euro für die Fahrt pro Erwachsenem (Kinder sind frei) beinhaltet Eintritt und Führung.

Wer mit nach Esslingen fahren möchte, meldet sich bitte bei Christa und Reinhold Bauer unter der Telefonnummer: 06245/74 02 oder per E-Mail an reinholdbauer@t-online.de an. Wegen der Detailplanung und -vorbereitung wird um eine frühzeitige und verbindliche Anmeldung bis spätestens 6. April gebeten. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.02.2018