Ausflug zum Gaisbergturm

Bürstadt.Der NABU in Bürstadt bietet am Sonntag, 5. Mai, eine Exkursion in Richtung Gaisbergturm, Gaisberg, Königstuhl mit Eselsbrunnen und Felsenmeer, Heidelberger Schloss und Altstadt Heidelberg an. Die Wanderer kommen an Mammutbäumen, einem Raben-Horst und Nistplatz von Wanderfalken vorbei. Die Wanderzeit beträgt rund vier Stunden mit zwei kleinen Pausen. Start ist um 11 Uhr. Die Tour beinhaltet rund 800 Höhenmeter und ist mittelschwer. Gutes Schuhwerk und Rucksackverpflegung sind Voraussetzung.

Treffpunkt für alle Interessierten ist am Sonntag, 5. Mai, um 10 Uhr auf dem NABU-Gelände Bürstadt, gegenüber der Naturoase Lachgärten. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Die Gruppe wird auf der Tour von Armin Konrad und Volker Violet vom NABU Heidelberg begleitet, die die Lokalitäten vor Ort kennen und entsprechend erläutern.

Anmeldungen für diese Wanderung nimmt Klaus Erwin Daub telefonisch unter der Nummer 06206/70 79 81 oder per E-Mail an ked@live.de entgegen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019