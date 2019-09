Ausflug zum Luisenpark

Bürstadt.Der Seniorenbeirat Bürstadt lädt für Mittwoch, 9. Oktober, zu einem Ausflug in den Luisenpark in Mannheim ein, der bekannt ist als eine der schönsten Parkanlagen Europas. Los geht es mit dem Bus um 13.30 Uhr. Die Rückfahrt ist für 18.30 Uhr geplant. Haltestellen für den Zustieg sind am Beethovenplatz, Friedhof/Ecke Mainstraße, Bobstadt und Riedrode. Die Kosten betragen pro Teilnehmer 15 Euro für die Busfahrt und den Eintritt in den Park. Anmeldung beim Seniorenbeirat unter Telefon 06206/130 95 25 oder 06206/ 951 30 49. Der Luisenpark verfügt über ein behindertengerecht angelegtes Wegesystem. Die Zugänge zu den Einrichtungen sind über Rampen möglich. Behindertengerechte Toiletten sind über die gesamte Parkfläche verteilt. Im Bereich Freizeithaus gibt es eine Behindertenschaukel. Außerdem wird ein kostenloser Rollstuhlverleih angeboten. red

