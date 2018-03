Anzeige

„Einige sind das erste Mal da, die meisten halten uns aber seit Jahren die Treue“, freute sich Gabriele Hofer vom BFC. Sie betonte, es gebe zwar eine Jury, aber der Contest solle kein verbissener Wettkampf sein, es ginge um eine tolle gemeinsame Zeit. Zehn Juroren bewerteten die Auftritte: schauten auf die Choreographie und Originalität, auf Showeffekte und Party, auf Synchronität und technische Ausführung – also, wie gut getanzt wurde. Weiterhin wurden die Kategorien Kostümierung, Bühnenbild und Ausstattung, Akrobatik sowie Geschicklichkeit bewertet. Das „Howwemer Spritzgebäck“ der Fastnachter vom Canisius-Haus machte in bunten Testbild-Anzügen den Anfang. Immer wieder änderte sich die Musik, gab es neue Tanzblöcke. Die Gruppe stellte mit dem 70-jährigen Friedel Reus den ältesten Teilnehmer.

Mit dem BSC Michelbach, den „Tutus“, ging es an den Ballermann. Die Jungs zeigten akrobatisch, wie sich die Wellen bewegten und wie man darauf surfen kann. Genau solche Einlagen kamen beim Publikum gut an. Zu „Highway to Hell“ liefen die Beichtstuhlrocker der katholischen Pfarrgemeinde Sulzbach in der Bobstädter Turnhalle ein. „Sogar der Pfarrer selbst tanzt hier mit“, kündigte Moderatorin Eva-Maria Hofer an.

Nahe am Original blieb das Männerballett des KV Uno aus Waldsee, sie brachten als größte Gruppe mit 15 Mann Jack Sparrow und „Pirates of the Caribbean“ auf die Bühne. Verkleidet als Piraten und Scheintote samt einem Papagei und Lutscher-Schatz erstürmten sie die Bühne. Die Gruppe riss das Publikum dermaßen mit, dass Zugabe-Rufe erschallten. Insbesondere tänzerisch zeigten sie sich sehr stark.

Ein ganz anderes Metier bedienten „The Lionhunters“ der KG Löwenjäger aus Mannheim-Käfertal. „Licht aus, Spot an. Disco!“, war hier vom Ilja Richter-Double zu hören. Und schon ging die Boogie-Disco-Nacht los: mit „Saturday Night Fever“, „Daddy Cool“ oder Hits von Abba. str

