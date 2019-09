Ausgelassene Stimmung beim Oktoberfest der KKM

Bürstadt.Sonnenbotschafterin Saskia I. hatte wirklich alles für ein gelungenes Oktoberfest getan. Blauer Himmel und Sonnenschein waren die spätsommerlichen Zutaten zum bayrischen Traditionsfest im südhessischen Ried. Zum 32. Mal hatte der Katholische Kirchenmusikverein (KKM) zur Sause ins blau-weiß geschmückte Festzelt und in die ausgeräumte Werkstatt auf dem Grundstück des Autohauses Jakob und Morweiser eingeladen.

Saskia I., die auch als Musikerin zum großen Blasorchester gehört, hatte die große Ehre, das Fest mit dem traditionellen Fassbieranstich zu eröffnen. „Sie hat den Bierhahn professionell hinein gekloppt“, lobte anschließend KKM-Vereinschef Guido Pabst. Trotzdem wollte das Oktoberfestbier nicht fließen.

Doch das war die einzige kleine Panne beim stimmungsvollen Fest. Kaum eröffnet, füllten sich schon bald Tische und Bänke. Im Sekundentakt schleppten die Mitglieder des Jugendorchesters die frischen Haxen vom Holzkohlegrill herbei oder servierten Weißwürste, Hackbraten, Brezeln und Radi. Allesamt waren in Trachten gekleidet und brachten ununterbrochen schwere Bierkrüge zu den Gästen. Zum kulinarischen Hochgenuss servierte die 14-köpfige KKM-Oktoberfestband fetzige Lieder, Uralt-Songs, moderne Hits, Gassenhauer und Marschmusik. Einmal mehr war es dem musikalischen Leiter Gregor Winkler dabei gelungen, mit seiner bunten musikalischen Mischung für Frohsinn und Ausgelassenheit zu sorgen. Musikalisch top, setzte Leadsänger Marcel Kilian der Oktoberfestband noch die stimmliche Krone auf.

Publikum steht auf den Bänken

Auf Tischen und Bänken stehend sang das fast ausschließlich in Tracht erschienene Publikum lauthals bei „Cordula Grün“ mit, tanzte sich die Schuhsohlen heiß und schunkelte zu „Schatzi, schenk mir ein Foto“. Während die Barmannschaft zu Hochform auflaufen musste, vergnügte sich das junge Publikum bis weit nach Mitternacht.

„Es war alles total friedlich“, freute sich Pabst am nächsten Morgen, der mit dem Spielmannszug der Feuerwehr Bürstadt-Hofheim in den zweiten Tag startete. Nun waren meist ganze Familienclans zu Gast. Der Spiel- und Kulturkreis schickte seine kleinen Tanzmäuse ins Rennen um die Gunst der Besucher, und am Kindertisch herrschte beim Kinderschminken und Seifenblasen pusten ebenfalls Hochbetrieb.

Die Oktoberfestmusikanten ließen es erneut musikalisch kräftig krachen. Ständig im Einsatz auch Trompeter Freddy Kukschinsky. Er war mit Hochprozentigem im Dauereinsatz. Zudem sorgte ein Teil der etwa 100 Helfer mit leckeren Kuchen und Torten – „alles selbst gebacken“, versicherte Guido Pabst – für süße Genüsse.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.09.2019