BÜRSTADT.Bärbel Schader tritt wieder an: Der CDU Stadtverband Bürstadt ist auf seiner Mitgliederversammlung dem Vorschlag des Vorstands gefolgt und hat die amtierende Bürgermeisterin mit 33 von 36 gültigen Stimmen erneut zur Kandidatin für die Wahl im Januar nominiert. Die Christdemokraten feierten die Amtsinhaberin als „Aushängeschild für die CDU in Hessen“ und als „Zugpferd“ für ihre Kommunalpolitik.

Sichtlich gerührt nahm Schader die Glückwünsche „ihrer CDU“ entgegen, bei der sie seit über 25 Jahren Mitglied ist. Mit einer entschlossenen Rede hatte sie zuvor bei den 37 stimmberechtigten Mitglieder im Vereinsheim der Garten- und Naturfreunde für deren Vertrauen geworben. Die Rathauschefin bilanzierte ihre bisherige Amtszeit und gab einen Ausblick auf künftige Pläne. Erreicht habe sie bisher unter anderem den Ausbau der Kinderbetreuung und des barrierefreien Wohnens, die Modernisierung der Schulstandorte und die Stärkung des Stadtteils Bobstadt. Ferner habe man durch die gute Anbindung an die B 44 die Ansiedlung zukunftsorientierter Unternehmen möglich gemacht.

„Bürstadt hat sich in den vergangenen Jahren prächtig entwickelt. Wir sind eine der Wachstumskommunen unseres Kreises“, so Schader. Besonders stolz war sie auf den Abbau der Kassenkredite von 7,8 Millionen Euro seit 2014. Dadurch profitiere Bürstadt in Höhe von fast vier Millionen Euro von der Hessenkasse.

Künftig wolle sie ihr Augenmerk weiter auf den Bürgerdialog und die Verbesserung der Lebensqualität legen. „Deshalb müssen weitere Baugebiete erschlossen und die innerstädtische Verdichtung forciert werden“, forderte die Bürgermeisterin. Es lägen über 700 Anfragen junger Familien vor, die in Bürstadt ihre Heimat finden wollen.

Von ihren Parteifreunden erhielt sie schon zuvor Lob von allen Seiten. Mit ihrer gewinnenden Art und ihrem Verhandlungsgeschick habe sie herausragende Zukunftsprojekte in die Wege geleitet. Stellvertretend nannten die Christdemokraten das Förderprogramm „Soziale Stadt“, den Bildungs- und Sportcampus und den Bahnhofsumbau.

„Bärbel Schader ist einzigartig in ihrem Auftreten und Erfolgen, sie ergattert ein Förderprogramm nach dem anderen“, sagte Ehrengast Diana Stolz, die nicht als Erste Kreisbeigeordnete, sondern als Vorstandsmitglied der CDU Südhessen zu den Mitgliedern sprach.

Überzeugendes Signal

Auch Stadtverbandsvorsitzender und Landtagsabgeordneter Alexander Bauer meinte: „Noch nie floss so viel Landesgeld nach Bürstadt“. Auch wenn es nicht zu den von Fraktionschef Jürgen Eberle aufgerufenem „einstimmigen Zeichen nach draußen“ reichte, wurde das Ergebnis mit drei „Nein“-Stimmen und einer Enthaltung als überzeugendes Signal gewertet.

Die CDU bereitete sich auf ihrer Versammlung aber nicht nur auf die Bürgermeister-, sondern auch auf die Landtagswahl vor. Für die hessischen Wahlen am 28. Oktober lieferte Kandidat Alexander Bauer allerdings kein typisches Wahlprogramm, sondern hielt ein emotionales Plädoyer für Zusammenhalt in der Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus. Die AfD kritisierte er dabei scharf. Die ausbreitende Unsicherheit bedrohe die Gesellschaft. Er appellierte an seine Zuhörer, Ängste ernst zu nehmen und deutlich zwischen rechter Hetze und friedlichen, legitimen Protesten zu unterscheiden.

Bauer warnt vor rechtem Hass

„Nicht jedes AfD-Mitglied, nicht jeder Wähler ist rechtsextrem“, so Bauer. Er warnte aber vor dem „Bazillus rechten Hasses“ und bezeichnete die AfD-Parteispitze als „Gefahr für Deutschland“. „Dort werden Hass und Tabubruch zur Methode“, sagte er, „das dürfen wir nicht durchgehen lassen, denn das hatten wir schon mal – im Nationalsozialismus“.

Für die Europawahl bestimmte die Partei ihre 19 stimmberechtigten Delegierten und deren Ersatzdelegierten, die am besonderen Landesparteitag teilnehmen. Dort werden die Bewerber zur Europawahl bestimmt.

Gewählt wurden: Barbara Schader, Walter Wiedemann, Julia Kilian-Engert, Ewald Stumpf, Bernd Benz, Herbert Röchner, Ursula Cornelius, Renate Gayer, Reinhold Tremmel, Christine Eberle, Levin Held, Kirstin Garb, Alexander Glanzner, Desiree Held, Markus Meyer, Ines Knecht, Alexander Gündling, Michael Sonnenberg und Richard Schader.

