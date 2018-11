Aussschuss tagt im Rossmann-Lager

Bürstadt.Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung schaut sich bei seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 28. November, das Rossmann-Regionallager in Bürstadt an. Um 19 Uhr gibt es einen Rundgang durch das Areal und die Hallen in der Lilienthalstraße 12. Die eigentliche Sitzung beginnt dann gegen 20 Uhr.

Zunächst stehen die redaktionellen Änderungen am Bebauungsplan „Sportpark Bürstadt“ auf der Tagesordnung. Danach geht es um den aktuellen Stand der Diskussion um eine Baumschutzsatzung, mit der sich zuletzt der Agendatisch Naturschutz beschäftigt hat. Auch zur Installation von Pfandringen an den Abfallbehältern in Bürstadt gibt es einen Sachstand. Außerdem hat die SPD einen Antrag gestellt, die Teilnahme an dem Förderprogramm „WiFi4EU“ zu prüfen, das freies W-Lan für Städte und Gemeinden ermöglichen will. Die Sitzung ist öffentlich. Interessierte Bürger können Fragen zu den Themen auf der Tagesordnung zu stellen. kur

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.11.2018