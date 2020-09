Austausch erwünscht

Bürstadt.Soll Bürstadt den Ausländerbeirat behalten oder lieber eine Integrationskommission einrichten? Darüber entspann sich eine Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss. Alexander Bauer (CDU) verteidigte die Idee des Landes, eine Kommission einzurichten, die zur Hälfte aus ausländischen Mitbürgern und zum anderen Teil aus politischen Vertretern besetzt werden könnte – und die Belange der Migranten besser öffentlich mache.

„Ich weiß gar nichts vom Ausländerbeirat – ich kenne nur deren Fest der Kulturen einmal im Jahr“, meinte Ursula Cornelius (CDU). Zudem repräsentiere das Gremium längst nicht alle Nationen, die es in Bürstadt gibt. Und bei einer Wahlbeteiligung von sechs Prozent mangele es auch an der demokratischen Legitimation, fand Gerhard Weitz (CDU). „Wir wollen nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg entscheiden und könnten auch ein zweites Gremium einrichten“, meinte Bauer. Gerade wenn es ums Essen in Kindergärten oder Bestattungskultur gehe, wäre ein Austausch sinnvoll.

Nun wollen die Kommunalpolitiker die Meinung der einzelnen Ausländerbeiräte hören. Diese sollen in den Ausschuss eingeladen werden – zusammen mit dem Integrationsbeauftragten Jürgen Knödler. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.09.2020