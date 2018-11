Auto überschlägt sich

Bürstadt.Am frühen Donnerstagmorgen hat sich ein Kleinwagen in der Auffahrt zur Bundesstraße 47 bei Bürstadt überschlagen. Die 54 Jahre alte Wagenlenkerin hat sich laut Polizei leicht verletzt. Die Frau aus Bürstadt kam gegen 5.30 Uhr auf dem regennassen Einfädelungsstreifen der Bundesstraße in Richtung Bensheim ins Schleudern. Hierbei rutschte ihr Auto nach rechts weg, überschlug sich und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Die 54-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto hat laut Polizeiangaben mit 5000 Euro einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.11.2018