Autofahrer müssen für Strom zahlen

In Bürstadt soll es mehr Ladesäulen für Elektrofahrzeuge geben. © Nix/a

Bürstadt.Sozialdemokraten und Grüne wollen, dass Elektro-Autos in Bürstadt kostenfrei aufgeladen werden können. Sie finden dafür aber keine Mehrheit. An der Zapfsäule von EWR am Rathaus war das Stromtanken zunächst kostenlos, seit Sommer müssen die Autofahrer aber für den Strom knapp 23 Cent pro Kilowattstunde zahlen. „Wie viel ist dort überhaupt verbraucht worden? Von welcher Summe sprechen wir denn?“, fragte Franz Siegl (SPD) im Haupt- und Finanzausschuss.

Nach Angaben von Kämmerer Ralf Kohl wurden seit Sommer knapp 1600 Kilowattstunden herunter geladen, was sich auf 360 Euro summiert. Das brachte Siegl zum Lachen, da er mit mehreren Tausend Euro gerechnet hatte. „Als Solarstadt würde es uns gut zu Gesicht stehen, das Laden zwei Jahre lang kostenfrei anzubieten – für 1000 Euro“, meinte Grünen-Fraktionschef Uwe Metzner. Das lehnte die CDU allerdings ab, und zwar aus Prinzip, wie Joseph Möller erklärte. „Es ist nicht unsere Aufgabe, dies bereitzustellen. Wir subventionieren auch nicht den Kraftstoff der Autofahrer.“ Möller fragte sich auch, wer damit gefördert werden solle. Es handle sich nur um Menschen, die es sich leisten können, ein neues Elektroauto zu kaufen. Deshalb lehnte die Mehrheit aus CDU und FDP es ab, den Strom kostenlos bereitzustellen.

Einig waren sich die Kommunalpolitiker aber darin, dass es weitere Zapfsäulen für Elektrofahrzeuge geben soll. Nach Angaben von Bürgermeisterin Bärbel Schader errichtet EWR am Bahnhof sowie Energieried am Marktplatz demnächst Ladestationen. Die Stadt verhandle zudem mit Edeka, ob am Bibliser Pfad ebenfalls Säulen entstehen können. Ferner sollen am Schwimmbad bei der Umgestaltung des Sport- und Bildungscampus’ Möglichkeiten zum Laden geschaffen werden. cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018