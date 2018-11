Autoschau und offene Geschäfte

Bürstadt.Das Datum für den Frühjahrsmarkt steht fest: Am Wochenende vor Ostern, also am 13. und 14. April, öffnen Einzelhändler, Handwerksbetriebe und Dienstleiter in der Innenstadt wieder ihre Türen. Dazu stellen verschiedene Autohändler ihre neuesten Frühjahrsmodelle vor. Erstmals präsentieren sich dort Hyundai und das Autohaus Schläfer aus der Forsthausstraße. Das berichtete Wirtschaftsförderer Tim Lux bei einem ersten Treffen der Aussteller im Ratskeller.

„Wir müssen in die Planung einsteigen“, sagte Lux. Unabhängig von einem Stadtmarketing- Verein, der noch gegründet werden muss, will sich Lux mit Janusch Korgel vom Autohaus Jakob und Morweiser um die Organisation des Frühjahrsmarktes kümmern. Dieser soll weiterhin unter dem Dach der Wirtschafts- und Gewerbevereinigung laufen und bei den Kunden mit einem breiten Angebot punkten.

Ärger über „Trittbrettfahrer“

Tim Lux von der Stadtverwaltung kündigte an, dass es wie schon in diesem Jahr kein Motto geben soll – dafür aber viel Werbung: ein Flyer mit Informationen sowie 18 große Plakate. Zudem sind Anzeigen in den Tageszeitungen geplant. Für diese Pläne erhielt er bei der Versammlung Zustimmung. Um die Attraktivität zu steigern, sollen Lücken mit neuen Anbietern geschlossen werden. Die Organisatoren denken dabei nicht nur an eine Beteiligung von Vereinen, auch zwei Anbieter mit Foodtrucks haben bereits ihr Interesse an der Teilnahme bekundet.

Etwas einfallen lassen will sich Lux im Umgang mit sogenannten „Trittbrettfahrern“. Denn es gebe häufig Ärger mit Selbstständigen, die ihr Geschäft öffnen und vom Frühjahrsmarkt profitieren, aber sich weigern, die Kostenpauschale von 140 Euro netto zu bezahlen. Fell

© Südhessen Morgen, Montag, 19.11.2018