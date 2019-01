Autospiegel abgeschlagen

Bürstadt/Lampertheim.Die Polizei in Lampertheim ist nach dem Wochenende mit außergewöhnlich vielen Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an Autos beschäftigt. Die Taten zogen sich durch mehrere Straßen in Bürstadt und Lampertheim. Meistens wurden mehrere Fahrzeuge in einer Straße beschädigt. Bislang haben die Ermittler 15 PkW registriert, bei denen mindestens ein Außenspiegel beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf über 10 000 Euro geschätzt. Die Taten konzentrierten sich auf Samstag und Sonntag.

Durch Straßen gezogen

Eine Häufung von abgeschlagenen Spiegel findet sich in Bürstadt in der Vincenz-, Andreas- und Kettelerstraße. Mehr als ein Dutzend Autos unterschiedlicher Hersteller sind betroffen. Allein in der Andreasstraße sind sechs und in der Kettelerstraße vier Fälle zur Anzeige gebracht worden. Weitere drei Fälle sind in der Römer- und Alemannenstraße bekannt.

In Lampertheim sind entlang der Ermontstraße und des Sandtorfer Weges in Lampertheim sechs Autos betroffen. Für die Ermittler ist es eher ungewöhnlich, dass im gleichen Zeitraum in zwei Städten die gleiche Tätergruppe unterwegs sein soll. Jedoch könne dies auch nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen gesucht

Um die Ermittlungen nach den Tätern voranzutreiben, werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können. Alle Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim unter Telefon 06206/9 44 00 entgegen. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.01.2019