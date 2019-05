Badesaison beginnt

Eintauchen ins nasse Vergnügen ist ab Samstag wieder möglich. © NIX/A

Bürstadt.So echtes Badewetter ist zwar noch nicht in Sicht, trotzdem startet am Wochenende in Bürstädter Waldschwimmbad die Freiluftsaison. Der Eintritt ist am Samstag, 11. Mai, und Sonntag, 12. Mai, kostenlos, teilt die Stadtverwaltung mit.

Geöffnet ist das Schwimmbad an den Wochenenden von 8 bis 20 Uhr. Ab Montag können Frühaufsteher zwischen 6 und 7 Uhr ihre Bahnen ziehen. Die Türen stehen von 6 bis 6.15 Uhr offen. Geöffnet ist das Freibad täglich von 9 bis 20 Uhr. Von Juni bis August wird mittwochs bis 22 Uhr gebadet. Dauerkarten gibt es im Bürgerbüro sowie über das Internet. Die Karte für zwei Erwachsene mit Kindern kostet 88 Euro, für einen Erwachsenen mit Kindern 66 Euro. Saisoneinzelkarten sind ab 13. Mai auch an der Schwimmbadkasse erhältlich und kosten für Erwachsene 77 Euro, für Kinder 33 Euro und für Senioren 55 Euro. sbo

Info: Mehr Infos unter www.rathaus-buerstadt.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.05.2019