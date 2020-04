Badesalz kommt erst nächstes Jahr

Bürstadt.Der Bürstädter Kulturbeirat muss wegen der Corona-Pandemie seine Termine im Mai verschieben: So ist der Nachwuchs-Comedian Tutty Tran erst am Montag, 14. September, zu Gast in Bürstadt. Vorgesehen war eigentlich Freitag, 8. Mai. Das hessische Duo Badesalz – für den 11. und 12. Mai gebucht – kommt sogar erst im nächsten Jahr. Der Kulturbeirat hat sich den 11. und 12. März 2021 reservieren lassen.

Alle Tickets behalten zwar ihre Gültigkeit, können aber auch dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Wie Vanessa Holz von der Stadtverwaltung betont, stehe der Kulturbeirat in engem Kontakt mit den Künstleragenturen. „Sollten noch weitere Veranstaltungen betroffen sein, sind wir bemüht, diese zu verschieben und nicht ausfallen zu lassen.“ red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.04.2020