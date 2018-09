Bärbel Schader will wieder antreten

Bürstadt.Die Mitglieder des CDU-Stadtverbands Bürstadt kommen am Montag, 17. September, zusammen, um die anstehenden Wahlen vorzubereiten. Am 28. Oktober wird in Hessen der Landtag gewählt. Der Bürstädter Alexander Bauer will seine Arbeit in Wiesbaden fortsetzen und informiert über aktuelle Themen. Für die auf den 27. Januar 2019 terminierte Bürgermeisterwahl wirbt die Amtsinhaberin Bärbel Schader bei ihren Parteifreunden um eine erneute Unterstützung und Nominierung. Und schließlich beginnt für die Europawahl im Mai 2019 das parteiinterne Verfahren zur Aufstellung der Bewerber. Im ersten Schritt werden auf örtlicher Ebene hierzu Delegierte bestimmt. Die Mitgliederversammlung beginnt um 19.30 Uhr im Vereinsheim der Garten- und Naturfreunde in der Gartenstraße 48 in Bürstadt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.09.2018