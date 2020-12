Bäume fallen für Containerdorf

Bürstadt.Rodungsarbeiten im Umfeld der Bürstädter Schillerschule haben am vergangenen Wochenende den Ärger der Anwohner hervorgerufen. Eine Leserin meldete sich auf der Facebook-Seite dieser Zeitung und berichtete, dass Arbeiter mit dem Fällen der Bäume begonnen hatten, ohne dass die Anwohner informiert worden wären.

Offenbar hatte es ein Missverständnis zwischen Auftraggeber und ausführender Firma gegeben. „Der Beginn der Baumfällarbeiten erfolgte versehentlich vor dem vereinbarten Zeitpunkt“, erklärte eine Sprecherin des Kreises Bergstraße. Offiziell vermeldete der Kreis die Rodung erst nach dem Wochenende in einer Pressemitteilung.

Zunächst fallen in dieser Woche elf Bäume in der Oberschultheiß-Schremser-Straße. Denn während die Altbauten abgerissen und neu gebaut werden, ziehen die Klassen in Containermodule, die im kommenden Jahr entlang der Straße platziert werden. Der Verkehr wird dann in einem Schwenk auf die andere Seite der Schremser-Straße geführt. Dafür müssen die Bäume auf dem Mittelstreifen weichen.

Bäume in schlechtem Zustand

Insgesamt werden laut dem Kreis 30 Bäume gefällt, darunter Kiefern, Ahorn und Robinien, die „überwiegend in einem schlechten bis durchschnittlichen Zustand“ sind. Entlang der Boxheimerhofstraße müssen die Bäume weichen, weil der Neubau näher an die Straße rücke, heißt es aus dem Landratsamt: „Die gesamte Neuplanung der Außenanlage und die umfangreichen Bauarbeiten machen es erforderlich, die bestehenden Bäume weitestgehend zu fällen.“ Auf dem Schulgelände sollen 30 neue Bäume gepflanzt werden, auf der Schremser-Straße sind laut Kreis elf Neupflanzungen geplant.

Schon öfter haben Rodungsarbeiten in Bürstadt Bürger aufgebracht, etwa beim Umbau des Bahnhofsgeländes, der alla-hopp!-Anlage oder bei den Vorbereitungen für den Bildungs- und Sportcampus. „Das ist schon traurig für den Natur- und Klimaschutz, was hier an Bäumen wegkommt“, sagt Uwe Metzner, Fraktionsvorsitzender der Bürstädter Grünen, auf Nachfrage unserer Redaktion. Seine Partei setzt sich für eine Baumschutzsatzung in Bürstadt ein. In vielen Städten und Gemeinden regele eine solche Satzung den Schutz von Grünbeständen. Sie erfasst beispielsweise, ob diese entfernt werden dürfen, und wie sie zu ersetzen sind. „Wir bemühen uns schon seit drei Jahren darum“, erklärt der Grünen-Fraktionschef.

Momentan liege ein Antrag im Rathaus, der laut Metzner aber erst nach der Kommunalwahl zur Abstimmung kommen soll. Bisher habe die Mehrheit aus CDU und FDP eine Baumschutzsatzung immer abgelehnt. In Bürstadt richtet sich das Roden von Bäumen nach dem Bundesnaturschutzgesetz. „Eine Baumschutzsatzung hätte geholfen, das Fällen der gesunden und sehr alten Bäume an der Schillerschule zu verhindern“, ist Metzner überzeugt.

Die 30 neuen Bäume sollen drei bis fünf Meter hoch sein und 20 bis 25 Zentimeter dicke Stämme haben. Die Neupflanzungen wurden laut Kreis im Vorfeld mit der Stadt abgestimmt und genehmigt. „Im Vergleich ist das gar nichts. Die alten Bäume hatten einen Durchmesser von mindestens 30 bis 35 Zentimetern“, stellt Metzner fest.

Außerdem sind größere Pflanzgruben geplant, damit sich die Wurzeln besser ausbreiten können. Die große Platane auf dem Schulgelände soll laut Kreis erhalten bleiben. Zwei jüngere Linden in der Oberschultheiß-Schremser-Straße würden verpflanzt.

Der Grünen-Politiker kommt zu dem Schluss, dass man die Bäume nicht zwingend hätte fällen müssen. Der Kreis hingegen beruft sich auf eine ausführliche Expertenprüfung, die ergeben habe, dass die Bäume nicht an ihrem Standort verbleiben können.„Da hätte es sicher andere Lösungen gegeben, aber das ist alles eine Frage der Kosten“, ist Uwe Metzners Meinung.

