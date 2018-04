Bäume und Büsche zurückschneiden

Bürstadt.Die Garten- und Naturfreunde laden am Samstag, 17. Februar, zum Winterschnittkurs in ihre Vereinsanlage in der Gartenstraße 48 ein. Der Kurs beginnt um 9.30 Uhr und dauert voraussichtlich bis etwa 12 Uhr.

Eingeladen sind alle Interessenten – auch Nichtmitglieder. Die Kursteilnahme ist für alle kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Da der Kurs nicht nur theoretische

...

Sie sehen 31% der insgesamt 1261 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.02.2018