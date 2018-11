Bagger legen heute am Altenheim los

Bürstadt.Bauzäune und Bagger zeigen am Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Bürstadt, dass es bald los geht mit dem Umbau. Am Rande des Bürgerhausparks, zur Straße In den Acht Morgen hin, entsteht ab dem kommenden Jahr ein neuer Anbau mit Platz für 24 Einzelzimmer.

Bereits heute wird Erde abgeschoben, um eine Baustraße einzurichten. Diese dient dann auch der Feuerwehr als Zufahrt, erklärt Heimleiter Günter Schwering auf Anfrage. Dieser provisorische Weg während der Bauphase solle später zum dauerhaften Weg ausgebaut werden. Viel mehr als diese Erdarbeiten passiere in diesem Jahr auf dem Gelände aber nicht mehr, erklärt Schwering.

Spatenstich erst 2019

„Es werden nur Vorbereitungen getroffen. So richtig los geht es dann 2019 – auch mit einem offiziellen Spatenstich“, kündigt er an. Dann würden Rüttelpfähle installiert und Erde ausgehoben, um Platz für den Keller des rund 500 Quadratmeter großen Anbaus zu schaffen. Technikräume und der Fahrstuhlschacht werden im Souterrain Platz finden.

Der Anbau soll ein Stück weit über den kleinen Weg zwischen St. Elisabeth und dem Bürgerhaus reichen. Für insgesamt 5,6 Millionen Euro wird das Bürstädter Altenheim erweitert und modernisiert. Sobald der Anbau fertig ist, gehen die Arbeiten im Haupthaus weiter. Dort werden dann die Doppelzimmer zu Einzelzimmern umgebaut, die Fenster und die Technik erneuert. Nach wie vor soll dann Platz für 94 Bewohner sein. cos

