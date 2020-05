Bagger machen Platz für den Kreisel

Bürstadt.Wo am Vortag noch der Brunnen stand, türmen sich jetzt Unmengen an Pflastersteinen auf. Gerade zerdeppert ein Bagger mit seiner Schaufel einen großen Betonbrocken und verursacht dabei einen Krach, der Passanten zusammenzucken lässt: Die Arbeiten am Historischen Rathaus sind in vollem Gange. Etwa zwölf Wochen soll es dauern, bis der Bautrupp den ersten Abschnitt geschafft hat und ein Stück weit die Nibelungenstraße nach unten rückt.

Der neue Kreisel an der Kreuzung Nibelungenstraße und Mainstraße gehört dazu. „Alles, was abgesperrt ist, wird neu gemacht“, erklären die Arbeiter geduldig allen Bürstädtern, die an der Baustelle vorbei kommen und neugierige Blicke hinter die Barrieren werfen. Blockiert ist die Mainstraße von der Post bis etwa zur Einfahrt der Schulstraße. In der Nibelungenstraße kommen Autos noch etwa bis zur Raiffeisenbank. Dann ist Schluss. Fußgänger können allerdings passieren, die Geschäfte rings ums Historische Rathaus sind nach wie vor zugänglich.

Lange und ausführlich wurde über den Kreisel diskutiert. Und auch heute sind die Meinungen geteilt. „Völlig unnötig“, kommentiert ein Anwohner, der sein Fahrrad an der Baustelle entlang schiebt. „Da gibt es in Bürstadt ganz andere Ecken“, redet er sich in Rage. Gleich etliche Straßen mit Schlaglöchern fallen ihm dabei ein. „Aus Sicht der Autofahrer finde ich den Kreisel natürlich richtig“, erklärt ein weiterer Spaziergänger, der gerade interessiert verfolgt, wie die Baggerschaufel die Pflastersteine vom Untergrund weghobelt und zusammenschiebt. „Im Kreisel fließt der Verkehr doch viel besser ab“, sagt er noch. Und setzt seinen Spaziergang fort.

Auch Markus Keilmann ist mit dem Kreisel durchaus einverstanden. „Dann gibt es endlich keinen Rückstau mehr in die Nibelungenstraße“, ist er sich sicher. Sein Hotel mit 16 Betten grenzt direkt an die Baustelle. Probleme bereitet ihm das allerdings keine. „Der Eingang befindet sich auf der Rückseite, wo auch der Garten ist“, erläutert er. Seine Gäste stört der Lärm weniger: Als Geschäftsreisende durften sie auch während des Corona-Lockdowns ein Hotelzimmer buchen und sind tagsüber unterwegs. Eigens für seine Hausgäste hatte der gelernte Koch seine Küche wieder geöffnet – „ringsum gab es ja keine Möglichkeit einzukehren“, erklärt er. Jetzt will er zumindest an Freitagen auch für andere Gäste seinen lauschigen Garten öffnen und Steinofenpizza anbieten. „Für die Kinder gehe ich morgen eine Hüpfburg kaufen“, erzählt er. „Für die Leute hier muss schließlich auch etwas getan werden.“ Sein Aufsteller, der die neue Freitags-Tradition verkündet, hat trotz Baustelle auf dem Gehweg noch Platz gefunden.

Die bunten Blumen von Nachbarin Helga Bartosch stehen ebenfalls im Freien und machen Lust auf einen Bummel durch den liebevoll dekorierten Laden. Wie es ihr geht mit der Baustelle? Helga Bartosch seufzt und zuckt die Schultern. „Mal sehen, wie’s läuft“, sagt sie. „Der Umsatz wird wohl kaum mehr werden.“

Und auch Petra Hock von der Buchhandlung Pegasos gegenüber ist wenig begeistert. „Gerade ist alles wieder angelaufen. Sogar einige Schulbücher sind bestellt worden. Und jetzt das“, sagt sie. Und hofft, dass die Kunden trotzdem zu ihr ins Geschäft finden. Der Lieferservice werde weiterhin gut genutzt. „Viele Leute trauen sich wohl noch nicht so richtig raus“, vermutet sie.

Michael Gärtner von der Metzgerei Doll sieht die Sperrung inzwischen ein Stück gelassener. „Das Gericht hat meinem Eilantrag in zweiter Instanz stattgegeben“, freut er sich. Damit habe er schwarz auf weiß: Während der gesamten Bauzeit müssen ihn seine Lieferanten auch mit dem Laster anfahren dürfen. Er zeigt sich zufrieden damit, dass die Stadt nicht den gesamten Bereich abgesperrt hat, sondern nur die Kreuzung und das Historische Rathaus. „So sind zumindest alle Geschäfte erreichbar, zum Teil auch mit dem Auto.“

Jetzt hat er noch ein weiteres Anliegen: Bei den Absperrungen fehlen ihm die Hinweisschilder, dass alle Läden in der Innenstadt zugänglich sind. „Hier müsste man noch nachbessern.“

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.05.2020