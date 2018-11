Bahnhof nachgebaut

Der Groß-Rohrheimer Bahnhof aus den 1960er Jahren als Modell. © str

Groß-Rohrheim.Der Groß-Rohrheimer Bahnhof steht im Fokus einer Ausstellung von Jürgen Stay in der Eulen Apotheke, die sich in der Bahnhofstraße befindet. Während die Umbauarbeiten am Bahnhof bald zu Ende gehen, stellt Stay ab dem 1. Dezember ein Modell der Bahnanlagen aus, wie sie Anfang der 1960er Jahre ausgesehen haben.

„Das Empfangsgebäude bestand bereits in seiner heutigen Form, hatte aber darüber hinaus noch einen Anbau in Fachwerkbauweise für die Stückgutabfertigung. Der Zugang zu den Bahnsteigen erfolgte ebenerdig durch Überwege an den Gleisen“, berichtet der Modellbauer. In den Güterschuppen wurden überwiegend landwirtschaftliche Güter der Raiffeisengenossenschaft umgeschlagen. Die Rampe diente zum Be- und Entladen großer Güter.

„Die beiden Bahnübergänge trennten nicht nur die Bundesstraße B 44 und die Landstraße L 3111, sondern auch den alten Ortsteil von dem damals neu entstehenden Wohngebiet im Osten“, so Stay. „Vom Stellwerk in der Falltorhausstraße wurden die Schranken, alle Weichen und Signale bedient, während sich in der Kornstraße ein reiner Schrankenposten befand.“ Kurz vor der Elektrifizierung der Strecke im Jahre 1964 herrschte noch reger Dampfbetrieb. Neben der Hauptstrecke Mannheim – Frankfurt existierte für den Personenverkehr auch eine direkte Verbindung von Darmstadt nach Worms.

Mit seiner Modellausstellung möchte Jürgen Stay einerseits die älteren Mitbürger an diese Zeit erinnern, andererseits den jüngeren einen Blick in eine Zeit vor mehr als 50 Jahren ermöglichen. str

