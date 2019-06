Bald digitale Tickets?

Bürstadt.Das Bürstädter Waldschwimmbad soll ein modernisiertes Kassensystem erhalten. Dafür sprachen sich der Sozial- und der Umweltausschuss einmütig in ihrer gemeinsamen Sitzung aus. Wie das neue System gestaltet werden soll – ob mit personalisierten Tickets oder digitalen auf dem Handy – steht allerdings noch nicht fest. Dafür soll die Stadtverwaltung für die nächste Sitzung im September Vorschläge machen. In ihrem gemeinsamen Antrag hatten CDU und FDP gefordert, das neue Kassensystem schon in der Badesaison 2020 einzuführen. Außerdem regte die Koalition an, das Freibad durch eine Drehtür vom neuen Bildungs- und Sportcampus aus zugänglich zu machen.

Auch ein Kombiangebot mit dem Lampertheimer Hallenbad, das zurzeit gerade saniert wird, ist angedacht. SPD und Grüne signalisierten rundweg Zustimmung. Frank Siegl (SPD) regte an, Fördermöglichkeiten zu prüfen, womit er bei Bürgermeisterin Bärbel Schader offene Türen einrannte: Ohnehin bewirbt sich Bürstadt gerade für das Landesförderprogramm für kommunale Schwimmbäder (SWIM). Für ein neues Kassenprogramm sieht sie damit durchaus gute Chancen auf Fördergelder.

Eine gute Nachricht für die SPD hat die Rathaus-Chefin im Streit um die seit langem geforderten Seifenspender: „Sie kommen noch in diesem Jahr.“ Zurzeit laufe noch die andgültige Abstimmung mit dem Gesungdheitsamt. Dann könnten die Spender zügig eingebaut werden. sbo

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.06.2019