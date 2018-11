Bambini jagen den Waschlappendiep

Riedrode.Am Kerwesonntag hatten sich die Bambini beim Stadtlauf mächtig ins Zeug gelegt. Wie der Wind flogen sie, vom Viadukt kommend, dem Ziel am Historischen Rathaus entgegen. Mindestens ebenso viel Enthusiasmus legten sie im Bürgerhaus als fröhliche Zuschauer des Stücks „Der Waschlappendieb“ an den Tag.

Eingeladen von Stadtlauforganisator KV Knibbeldick, zeigten die etwa 100 Kids vollen Einsatz bei der Suche nach einem geheimnisvollen Dieb. Der stahl sogar Victorius’ heiß geliebten Lieblingswaschlappen von der Leine. So eine Frechheit! Selbst das Fotografieren der Lappen half nichts. Victorius suchte hinter den Laken, umrundete die Wäscheleinen und hatte am Ende die rettende Idee: Eine Falle musste her.

Beim Auftauchen der quirlig-frechen Maus Lizzy gab es für die Kids kein Halten mehr. Denn das Mäuschen mit dem kugelrunden Bauch kannte nicht nur Victorius schon länger, sondern war auch vorübergehend ohne Wohnung. Scheinheilig gab sie vor, bei der Suche nach dem frechen Dieb behilflich zu sein. Vom ohrenbetäubenden Geschrei der Kids begleitet, führte sie ihren verzweifelten Freund immer wieder an der Nase herum.

Mit leicht verständlichem Text, Musik und Gesang, gepaart mit viel Charme und Witz, endete die Geschichte, wie es kommen musste: Victorius entlarvt Lizzy als Übeltäterin. Und was macht Lizzy? Sie fertigt als Wiedergutmachung aus Victorius’ Wäsche einen neuen Riesenwaschlappen an. Und weil er so schön ist, wird der kecken Maus der böse Schabernack verziehen.

„Wir wollen die Kinder mit dem Theaterstück für ihren Einsatz beim Stadtlauf belohnen“, erklärte Stadtlauf-Moderatorin Hilde Sibrai. „Die Kids sollen sich sportlich betätigen und immer wieder kommen.“ Denn mittlerweile rennen die ehemaligen Bambini bereits bei den 2,5 und fünf Kilometer langen Strecken mit. Hilde Sibrai versprach den Kleinen zudem: „Wenn ihr nächstes Jahr wieder mitmacht, dann erwartet euch erneut ein fröhlich-freches Kindertheater.“ Fell

