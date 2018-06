Barock trifft auf Folk

Bürstadt.Die evangelische Gemeinde in Bürstadt setzt ihre Konzertreihe "Große Musik in kleiner Kirche" fort. Den Auftakt macht das Ensemble Savas, das beim ersten Konzert in diesem Jahr, am Samstag, 16. Januar, zu Gast ist. Konzertbeginn ist 19 Uhr. Zu hören sein werden Bearbeitungen aus Renaissance, Barock, Klassik, Folk und eigene Kompositionen. In der Pause können sich die Konzertbesucher bei

...

Sie sehen 31% der insgesamt 1299 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Montag, 04.01.2016