Basar für einen guten Zweck

Groß-Rohrheim.Die Kommunale Kindertagesstätte in Groß-Rohrheim veranstaltet ihren Basar am Sonntag, 22. März von 14 bis 16 Uhr. Dieser findet im Hallenanbau der Bürgerhalle, Jahnstraße 9, in Groß-Rohrheim statt. Angeboten werden Kinder- und Babybekleidung, Umstandsmode für die Frühlings- und Sommersaison sowie Babybedarf und Spielzeug Der Helfereinkauf findet zwischen 12.30 und 13 Uhr statt. Ab 13.30 Uhr können sich Schwangere und Einkäufer mit Säuglingen bis sechs Monate umschauen. 15 Prozent des Verkaufserlöses bleiben bei den Organiatoren und werden zur Hälfte an die kommunale Kindertagesstätte und an den Schulförderverein der Lindenhofschule Groß-Rohrheim gespendet. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.03.2020