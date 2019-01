Bauarbeiten beginnen an der Brücke

Bürstadt.Der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 47 bei Bürstadt beginnt (wir berichteten), was auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der B 44 hat – zumindest im Kreuzungsbereich beider Bundesstraßen. Ab Montag, 28. Januar, rollt der Verkehr nur noch zwei- statt bisher vierspurig durch die Unterführung der B 44. Denn die Brücke darüber soll bald doppelt so breit sein. Im Auftrag der Landesbehörde Hessen Mobil entsteht direkt daneben eine zweite Brücke mit zwei Fahrstreifen.

Das Kreuzungsbauwerk wird südlich um einen Neubau ergänzt. Zudem wird die B 47 bis nach Rosengarten auf einer Länge von 2600 Metern verbreitert. Die Kosten von rund 8 Millionen Euro trägt der Bund, da es sich um eine Bundesstraße handelt. Wegen der Bauarbeiten muss der Wirtschaftsweg voll gesperrt werden, der parallel zur B 44 verläuft. Fußgänger und Radfahrer sollen als Umleitung die Klarastraße und Gartenstraße nutzen.

Dauert bis Sommer 2020

Nach Angaben von Hessen Mobil beginnt die Baumaßnahme mit der Herstellung der Widerlager und Pfeiler auf östlicher Seite des Bauwerkes. Die neue Brücke wird 90 Meter lang und 15 Meter breit und in Stahl-Verbundbauweise errichtet. Der Neubau verfügt über insgesamt sechs stählerne Hauptträger und einer darüber liegenden Fahrbahnplatte aus Beton. Optisch werde sich der Neubau kaum von der alten Brücke unterscheiden.

Bis Sommer 2020 dauern die Arbeiten in Richtung Rosengarten. Die B 47 wird auf einer Länge von rund 5,2 Kilometern vierstreifig ausgebaut. Anschließend soll es in Richtung Riedrode weitergehen. Allerdings mit einer Unterbrechung: Hessen Mobil rechnet erst bis Ende 2021 mit dem sechsten Planänderungsbeschluss für den östlichen Abschnitt, der 2600 Meter beträgt. Die Gesamtkosten betragen rund 18,7 Millionen Euro. Sie sind unter anderem deshalb so hoch, weil Riedrode eine Lärmschutzwand erhält. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.01.2019