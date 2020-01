Bauarbeiten beginnen Ende Mai

Bobstadt.Zu einem gemeinsamen Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinden Bobstadt, Bürstadt und Riedrode trafen sich die Gläubigen mit Pfarrer Rainer K. Heymach und Pfarrerin Johanna Gotzmann in der voll besetzten Kirche in Bobstadt. Angelehnt an die Jahreslosung 2020 „Ich glaube; Hilf meinem Unglauben!“ machte Pfarrerin Gotzmann in ihrer Predigt deutlich, dass sich Glaube im Laufe eines Menschenlebens verändere. Auch wenn negative Erlebnisse und Erfahrungen es einem manchmal nicht leicht machten, solle man versuchen, im Glauben stark zu bleiben.

Lieder, Psalmen, Lesungen und Berichte aus dem Gemeindeleben bereicherten den Gottesdienst. Zudem sorgte der Kirchenchor unter der Leitung von Dominic Cerrito und Organist Matthias Karb für musikalischen Glanz. Cerrito ist im Oktober in die Gemeinde „hineingeschlittert“, wie er betonte. Er lobte die gute Gemeinschaft im Chor wie in der Kirchengemeinde und lud Interessenten zum Mitsingen ein.

Froh über Zahl der Konfirmanden

In ihrer Lesung nahm Isolde Grimm den Glaubensgedanken auf. Denn in einem Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom erklärt dieser, welche Rolle für ihn der Glaube spielt. Die Kirchenvorstandsmitglieder Anne Görtz (Bobstadt) und Beate Fritz (Bürstadt) hoben in ihren Rückblicken Verbindendes und Schönes hervor. Als „kleines Wunder“ nannte Anne Görtz, dass es acht Konfirmanden gibt. Zudem freute sie sich über die „Wusel-Gottesdienste“ für die Allerkleinsten und bezeichnete die Frauenfrühstücke, den Sing- und Frauenkreis als wichtige Säulen der Kirchengemeinde. Beate Fritz mahnte, statt den Blick auf Negatives zu richten, lieber darauf zu schauen, „was wir haben“. Sie nannte die engen Verbindungen zueinander, die sich auch in Seniorennachmittagen niederschlagen.

Groß ist die Freude auch, dass der Kinderkirchenmorgen (KiKiMo) am Sonntag, 15. März, sein 20-jähriges Bestehen feiert. Bevor steht der Gemeinde in Bürstadt dieses Jahr zudem die Sanierung des Gemeindehauses, das in dem Zuge erweitert wird. Ende Mai sollen die Arbeiten daran beginnen. Neben all diesen positiven Nachrichten, zu denen auch die sprudelnden Spenden für das Bauvorhaben gehören, erwähnte Anne Görtz nur eine negative Entwicklung: „Der Gottesdienstbesuch lässt zu wünschen übrig“, bedauerte sie. Zum Abschluss überreichten Pfarrerin Gotzmann und Pfarrer Heymach den vielen fleißigen Helfern, die häufig hinter den Kulissen tätig sind, Blumensträuße als Dankeschön für ihr Engagement. Anschließend kamen die Gemeindemitglieder beim Neujahrsempfang miteinander ins Gespräch.

