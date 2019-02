Bauhof statt Biogasanlage

Bürstadt.Der Bauhof zieht auf das Gelände der früheren Biogasanlage. Das wird nun auch am Namen deutlich: Im neuen Bebauungsplan heißt das Gelände „kommunaler Betriebshof“. Das haben die Stadtverordneten am Mittwochabend einstimmig entschieden. Dass die Industrie-Ruine wiederbelebt wird, begrüßen Kommunalpolitiker aller Fraktionen. Die Biogasanlage steht seit Herbst 2014 still, die Technik wurde im Sommer 2017 ausgebaut und in die Türkei verkauft.

„Der Bauhof ist in schlechtem baulichen Zustand“, sagte CDU-Fraktionschef Jürgen Eberle. Ihn auf das Gelände des früheren Energieparks zu verlagern, um die teure Sanierung zu vermeiden, liege daher auf der Hand. Zudem könnte das städtische Grundstück im Industriegebiet verkauft werden, was die Investition in den neuen Bauhof-Standort erleichtere. Dass die Kläranlage direkt nebenan liegt und der Wertstoffhof des ZAKB dort auch unterkommen könnte, führte Eberle als weitere Vorteile an. Zudem habe Lampertheim Interesse, die Kräfte dort zu bündeln. cos

