Bauschutt illegal abgeladen

Bürstadt.Drei Tage hintereinander hat der Bauhof nun schon Müllberge im Stadtgebiet von Bürstadt entdeckt – und entsorgt. „Die illegale Ablagerung kommt immer wieder vor, zuletzt aber ganz massiv“, sagt Ordnungsamtsleiter Rainer Stöckel. Dass gerade täglich neue Müllberge gefunden werden, sei ungewöhnlich und ärgerlich – für Stöckel sieht es ganz nach einem Zusammenhang aus. „Als würde jemand sein Haus renovieren.“ Er hofft, dass Zeugen Hinweise auf den Verursacher geben können. Dieser müsse mit mindestens 500 Euro Strafe rechnen.

An der Biogasanlage, am Bobstädter Wäldchen und am Boxheimerhof hat der Bauhof diese Woche schon Schutt weggeräumt. Beliebte Stellen für illegalen Abfall seien ohnehin Wald- und Feldwege, schlecht einsehbare Parkplätze und Straßenränder. Allein in den drei Tagen kamen 700 Kilogramm zusammen, die entsorgt werden mussten. Die Kosten trage meist die Allgemeinheit. Denn laut Stöckel ist es sehr schwierig, die Verursacher zu finden – obwohl die Mitarbeiter nach Hinweisen auf Täter Ausschau halten.

Stöckel bittet die Bürger daher um Unterstützung. Wer Hinweise auf illegalen Müll oder die Verursacher hat, kann sich über Instagram, Facebook oder telefonisch unter 06206/701-126 an die Stadt wenden. Angaben sind auch über den Mängelmelder auf der Internetseite der Stadt buerstadt.de oder per E-Mail an muell@buerstadt.de möglich.

Aus Erfahrung weiß das Team vom Ordnungsamt: Im Frühjahr lässt es kaum nach. In der Gartensaison gebe es häufig illegal entsorgte Gartenabfälle, die ebenfalls verboten sind. „An Wald- und Wegrändern, in Böschungen und Gräben landen wieder große Mengen an Rasen- und Heckenschnitt, Laub und Unkraut.“ Dieses Problem beschäftige sie über den ganzen Sommer bis in den Herbst. „Das ist kein Kavaliersdelikt. Wer erwischt wird, muss Strafe zahlen,“ macht der Ordnungsamtsleiter deutlich. cos

