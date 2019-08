Baustelle bleibt länger

Bürstadt.Die Abfahrt Bürstadt-Mitte an der Bundesstraße 47 bleibt länger gesperrt: Hessen Mobil teilt mit, dass sich die Arbeiten an der Anschlussstelle im Zuge des vierstreifigen Ausbaus um einige Wochen verzögern und voraussichtlich erst Anfang September fertig sind. Das bedeutet, dass die Verkehrsteilnehmer aus Richtung Worms nicht abfahren können. Wer die B 47 in Richtung Süden, also nach Mannheim oder zur B 44, verlassen will, fährt ab Rosengarten weiter über die L 3110 Richtung Lampertheim und von dort über die B 44 weiter Richtung Süden.

Wer von der B 47 in Richtung Lampertheimer Straße möchte, fährt mittels Wendefahrt über die Anschlussstelle Lorsch-West zurück auf die B 47 und weiter über Anschlussstelle Bürstadt-Mitte. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.08.2019