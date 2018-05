Anzeige

Beim Schulfest zeigten sie nun, was sie mit viel Herzblut geschaffen haben. Entspannen können sie sich nun auf der Baustellenwiese, wo ein Kriechtunnel, bequeme Sonnenliegen und Indianer-Tipis warten. Musikalisch begrüßten die Schüler ihre Gäste mit dem Lied: „Wer will fleißige Handwerker sehen.“ Die einzelnen Projekte stellten sie mit Bildern und Texten vor. So hatte die Vorschulklasse Helme gebastelt, Sandbilder gemalt und Türme aus Lego und Bausteinen gebaut.

Fliesen verlegt und Pläne studiert

Wie man Bauarbeiter wird sowie Hämmern, Schrauben, Betonieren und Mauern erlernt, interessierte 39 Kinder. Sie verlegten Fliesen, zogen Wände hoch und sind nun in der Lage, Baupläne zu lesen. Zudem machten sie einen Ausflug zum Kloster Lorsch. Andere besuchten eine Metallbaufirma oder vergnügten sich auf der alla-hopp!-Anlage. Auch im Musikraum wirbelten die Schüler: Für die Wände bastelten sie Instrumente aus Papier und eine Rassel aus Röhren.

Bei der Projektwoche lernten die Kinder, mit den unterschiedlichsten Werkzeugen umzugehen. „Die hat uns dankenswerterweise die Erich Kästner-Schule zur Verfügung gestellt“, erklärte Konrektorin Alexandra Schwarz, die die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern lobte. Rektor Torsten Wiechmann dankte zudem Hausmeister Tremmel und den Mitarbeiterinnen des Schulsekretariates. Fell

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.05.2018