Bazar bei St. Michael wird wieder ein großes Familienfest

Bürstadt.Die Pfarrgemeinde St. Michael feiert am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, ihren Bazar. Nach dem Vorabend-Gottesdienst, der bereits um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael stattfindet, wird das Fest mit der Katholischen Kirchenmusik eröffnet. Auf die Gäste wartet bereits zum Auftakt ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Die Nachtschwärmer können sich in der Bar im Garten alkoholfreie und hochprozentige Drinks schmecken lassen.

Nach dem Sonntagsgottesdienst, der um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael stattfinden wird, spielt ab 11.30 Uhr der Spielmannszug der Feuerwehr Bürstadt beim Pfarrfest zum Frühschoppen auf. Danach sind alle zum Mittagessen eingeladen. Angeboten werden unter anderem Schnitzel in der Pfanne gebacken, Currywurst mit pikanter Soße, Eintopf und als vegetarische Gerichte Käsespätzle und Champignonpfanne. Kaffee und Kuchen werden in den oberen Räumlichkeiten des Pfarrzentrums bereitstehen.

Pfadfinder bieten Spiele an

Beim Bücherflohmarkt können Leseratten ein Schnäppchen machen. Die Tombola findet an beiden Tagen in den unteren Räumen statt. Am Nachmittag ab 14 Uhr werden die Kinder der Kindergärten Lieder und Tänze präsentieren. Das Theaterstück „Das Grüffelokind“ wird im Anschluss gezeigt. Die Pfadfinder übernehmen auf dem Kirchenvorplatz die Regie und organisieren einen Spiele-Nachmittag für die Kinder. Ab 17 Uhr wird die Katholische Kirchenmusik zum Festausklang aufspielen.

Die Organisatoren zeigen sich beim Fest auch umweltbewusst. Beim Bazar wird deshalb auf jede Art von Plastikgeschirr verzichtet. Außerdem werden alle Gäste gebeten, den anfallenden Müll zu trennen und in die entsprechenden Behälter zu werfen. Neben der Geselligkeit ist natürlich auch der gute Zweck des Festes nicht zu vergessen. Der Erlös wird dringend benötigt für die Außenrenovierung der Kirche. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.08.2019