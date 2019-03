Beckerle kandidiert nicht mehr

Bürstadt.Der SV DJK Eintracht Bürstadt muss sich bald nach einem neuen Vorsitzenden umschauen. Der langjährige Vereinsboss Rainer Beckerle (Bild) will bei der Jahreshauptversammlung im Frühsommer nicht mehr kandidieren. Das bestätigte er am Rande des Bürstädter Fußballtalks mit Julian Nagelsmann im Eintracht-Vereinsheim (wir werden noch berichten). „Das ist meine letzte große Veranstaltung als Vorsitzender. Ich stelle mich nicht mehr auf.“

Seit 2008 leitet der 58-Jährige den Sportverein an der Wasserwerkstraße. Seine Vorstandsarbeit begann er vor 19 Jahren als stellvertretender Jugendleiter. Diese Position hatte er bis 2004 inne. Nach einer zweijährigen Pause, in der sich Beckerle als Klassenleiter der C- und D-Jugend der Arbeit im Hessischen Fußball-Verband verschrieb, übernahm er 2006 das Amt des zweiten Eintracht-Vorsitzenden. Vor elf Jahren beerbte Beckerle, der sich unter anderem noch als Schiedsrichter und als Vorsitzender des Kreissportgerichts Bergstraße engagiert, Hermann Brenner als Vorsitzenden.

Andere sollen neue Impulse liefern

In Beckerles Amtszeit fallen Meilensteine der bald 55-jährigen Vereinshistorie. Im Oktober 2008 weihte die Eintracht den Kunstrasenplatz ein. Auch den Umbau des früheren Hartplatzes zu einer modernen Amateur-Spielstätte hat Beckerle mit vorangebracht. Ab 2010 stellten sich die Grün-Weißen im Nachwuchssektor neu auf – und bewiesen Weitblick. Auf eine einjährige Kooperation mit dem FSV Riedrode als JSG Sonnenstadt folgte ab 2011 die Gründung des Bürstädter Jugendfördervereins (JFV), dem mittlerweile alle Bürstädter Vereine außer dem SV Bobstadt angehören. Die Zusammenarbeit mit dem einst übermächtigen Nachbarn VfR Bürstadt und den beiden Riedroder Clubs SG und FSV trug entscheidend dazu bei, dass alte Rivalitätsgedanken abgebaut wurden.

Auch bei den Aktiven ging es voran. Unter Spielertrainer Benjamin Sigmund gelang zuletzt der Durchmarsch von der A-Klasse in die Gruppenliga Darmstadt. Noch nie zuvor war die Eintracht, die nun die klassenhöchste Ried-Mannschaft stellt, so hochklassig vertreten.

Der 58-Jährige will kürzertreten. „Ich bin nach wie vor da und stehe gerne beratend zur Seite“, sagte er. „Ich halte es aber für sinnvoll, wenn auch andere mal das Kommando übernehmen und neue Impulse reinbringen.“ cpa

