Bedarf ist da

Auf lange Sicht wird kein Weg daran vorbei führen, die Oberstufe an der Bürstädter Erich Kästner-Schule auszubauen. Auch wenn die Gymnasiasten zurzeit lediglich zwei Klassen pro Jahrgang füllen, ist abzusehen, dass der Bedarf in den nächsten Jahren steigen wird: Bürstadt wächst, sogar von einem Boom ist die Rede. Die Grundschule platzt aus allen Nähten und soll sechszügig ausgebaut werden.

Strebt auch nur die Hälfte dieser Kinder – und das ist knapp gerechnet – einen höheren Schulabschluss an, reicht die Schülerzahl aus, um drei Klassen zu füllen. Kommen auch noch die Nachbarn aus Biblis und Groß-Rohrheim dazu, ist damit eigentlich das Soll erfüllt. Bislang besuchen vor allem aus dem nördlichen Ried viele Jungen und Mädchen das Gymnasium in Gernsheim im Nachbarkreis – wo doch Bürstadt direkt ums Eck liegt. All diese Schüler per Bus und Bahn an die Bergstraße zu transportieren, ist nicht nur aufwendig und teuer, sondern verursacht auch jede Menge Abgase.

Es gibt also zahlreiche Argumente, die für eine Bürstädter Oberstufe sprechen. Der Kreistagsentscheid für die Bergsträßer Gymnasien – und damit gegen Bürstadt – ist deshalb alles andere als ein Erfolg. Lediglich das schlimmste Übel – aus Bürstädter Sicht – konnte abgewendet werden: In Lorsch wird es kein neues Gymnasium geben. Damit ist zumindest die Gefahr gebannt, dass Schüler aus dem Einzugsgebiet der EKS in die Nachbarstadt abwandern. Der große Wurf ist das allerdings nicht.

