Bedruckte Brottüten zum Teilen leuchten im Fenster

Bürstadt.Der Martinszug fällt in diesem Jahr aus, aber ganz auf den Grundgedanken des Heiligen und seiner Mantelteilung brauchen die Kinder in Bürstadt nicht zu verzichten. Küsterin Anja Reischert von der Katholischen Pfarrgruppe hat eine Idee des Bistums Limburg aufgegriffen und weiterentwickelt. Und es wird sogar in St. Michael am Seitenaltar, an den sonst zur Weihnachtszeit die Krippe steht, eine Inszenierung der Mantelteilung geben.

„Das Bistum Mainz beteiligt sich neben weiteren vier Bistümern an der Limburger Aktion ‚Zünd’ ein Licht an‘. Dabei wird ein Motiv von St. Martin auf Brottüten ausgemalt und dann mit einer Kerze ins Fenster gestellt“, erklärte Anja Reischert. Sie hat das Ganze noch etwas abgewandelt und perfektioniert. Rund 600 Kopien des Ausmalbildes, dazu eine Bastelanleitung, eine kleine Tüte aus Butterbrotpapier, eine (Vor-)Lesegeschichte zu St. Martin hat sie vorbereitet.

Dabei ist das Bild zum Ausmalen doppelt auf eine Din-A-4-Seite gedruckt: zum Teilen für Geschwisterkinder, Verwandte, Freunde oder Nachbarn. „Das soll den Gedanken des Heiligen Martin weitergeben“, so Anja Reischert. Die bemalten Bilder können dann ganz einfach auf die Brottüten aufgeklebt werden, die dadurch einen stabileren Stand erhalten. Beleuchten kann man sie mit einem Teelicht und ganz hervorragend eignen sich auch kleine LED-Stränge. Zum 11. November sollen sie abends in die Fenster gestellt werden – als Zeichen für Gemeinsamkeit und auch für das Durchhalten in dieser von der Pandemie geprägten Zeit.

Inszenierung bis 15. November

Einen besonderen Luxus erhalten die vier katholischen Kindergärten St. Peter, Arche Noah, Spatzennest und Regenbogen in Riedrode. „Denen werde ich so schnell wie möglich die Bastelmaterialien vorbeibringen, damit wir auf der sicheren Seite sind, wenn sich die Corona-Lage noch verschlimmern sollte“, meinte die Küsterin. Eingeladen sind aber alle Kitas, in die Kirche zu kommen und sich den St. Martin, sein Pferd sowie den Bettler anzusehen. Generell sind alle Familien mit Kindern willkommen.

Die Küsterin plant, alles am Samstag, 31. Oktober, aufzubauen, damit es am 1. November steht und gleich zum Gottesdienst bestaunt werden kann. Die Inszenierung soll bis 15. November stehenbleiben. „Es werden Puppen sein, und als Pferd dient ein Holzesel. Hinzu kommen noch viele Lichter als Dekoration“, verrät Anja Reischert. Und daneben steht ein Körbchen mit den fertigen Kopien, die sich die Kinder mitnehmen können. „Die Kirche ist ja tagsüber immer offen, so dass alles ganz entspannt ist mit den Besuchen und auch ein wenig entzerrt werden kann“, betonte die Küsterin.

Vielleicht werden ihr die großen Messdiener sogar beim Dekorieren helfen, denn am 31. ist Probensamstag für Weihnachten, auch wenn noch nicht klar ist, wie das in der Pfarrgruppe mit den Gottesdiensten gestaltet wird. Alles ist abhängig von der aktuellen Corona-Lage und den Maßnahmen, die dann gelten.

Derzeit ist es so, dass nach der letzten Verordnung des Landrats vom 19. Oktober auch der Pfarrer und die Messdiener Maske tragen müssen. Die Besucher müssen die ganze Zeit ihre Maske aufbehalten und dürfen sie nicht wie sonst ablegen, wenn sie an ihrem Platz angekommen sind. Für Pfarrer Peter Kern ist das sehr anstrengend, weil er auch das Singen für die Gemeinde übernehmen muss. „Für alle ist diese Situation sehr unangenehm. Aber wenn es dazu beiträgt, Corona in den Griff zu bekommen, dann machen wir das“, erläuterte Anja Reischert.

Sie läuft viele Kilometer täglich durch St. Michael und desinfiziert alles gründlich, besonders nach den Gottesdiensten. Für die Martinsaktion hat sie sich viel Mühe gemacht. 200 Kopien sind bereits aufgerollt, 400 weitere sollen noch folgen. „Aber das ist eine tolle Sache und es sind alles ganz einfache Dinge, die man dafür braucht“, sagte sie voller Vorfreude – und griff schon zu den nächsten Kopien, um sie dann einzurollen. cid

