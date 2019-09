„Bees Danäwe“ trifft ins Schwarze

Bürstadt.Wenn ein Auftritt mit der Zugabe und „Tschüss und Dankeschön“ beginnt, dann glaubt sich so mancher Besucher des SKK-Kleinkunstabends zunächst im falschen Film. Folgerichtig endet das dreistündige Programm mit dem Einsingen. Dazwischen: heftige Zwerchfellerschütterungen und eventuell Lachmuskelkater. In ihrem Programm „Bees Denäwe“ begeistern die beiden Mundartartisten Klaus Lohr und Franz Offenbecher mit selbst getexteten Liedern, sprachlichen Kapriolen und herzerfrischendem Humor.

Bevor man die Feinheiten südhessischer Begriffe wie Fuddler, Stoppler, Hockler oder Kruschler nach eingehender Erklärung verinnerlicht, heißt es, den Refrain von „Wenn isch so was här“ mitzusingen. Darüber hinaus gelingt es den beiden Barden aus Leeheim auf unnachahmliche Weise, das Kopfkino zum Laufen zu bringen. Wer kann sich nicht den Geruch von Handkäs – drei Monate über dem Verfalldatum – im Kleiderschrank vorstellen? „Des dud möpsle!“, lautet die Übersetzung.

Sprachwitz als Würze

Köstlich auch das Lied mit „Aggressionspotential“ von den Handy-Glotzern, die fast blind durchs Lebend gehen. Überhaupt: Auch wenn sich Lohr und Offenbecher alle musikalischen Stilrichtungen von Rock, Pop, Blues, Country bis zur Ballade scheinbar mühelos zu eigen machen, so ist es der Sprachwitz, der dem abwechslungsreichen Programm die Würze gibt. Manchmal tiefsinniger, als man auf den ersten Blick vermuten könnte, und weit weg von vermeintlichem „Ebbelwoi Tralala“ gelingt den beiden Entertainern die witzige Beschreibung einer Baggersee-Idylle mindestens ebenso gut, wie sie von der Liebe an sich und speziell auf dem Land berichten.

Die musikalisch-sprachliche Beschreibung von Werner und seiner „Bombelkapp“ fasziniert beim dreistündigen Programm ebenso, wie das fast tiefgründige Lied über „Bleede Leit“: Eltern, die ihre Kinder per Auto 100 Meter zur Schule bringen, oder Hundehalter, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht beseitigen. Aber auch Politikern, die nur ihre Macht erhalten wollen, bescheinigen sie: „Ihr seid so bleed!“

Absurdes Hochdeutsch

Zum Schießen auch der Versuch, auf Hochdeutsch mit dem Publikum zu kommunizieren. Selbst als echte Dorfdeppen gekleidet mit Gummistiefeln, Bauernblaumann, Helmut-Schmidt-Kappe oder gar Kittelschütze schauen sie mit „Holger aus Hannover“ auf ihr Leeheim mit all seinen Absurditäten.

Dem Nationalgetränk der Südhessen – dem Ebbelwoi – verfallen, entsenden sie den Ebblerexpress nach Amerika und lassen das begeisterte Publikum an ihrer Schnorrtour zu den überrheinischenWeingütern teilnehmen. Die Schüttelreime und Wortspiele – oft in atemberaubender Schnelligkeit vorgetragen – treiben so manchem Nicht-Südhessen unversehens die Schweißperlen auf die Stirn. Wortgewaltig und musikalisch wandelbar beschert das Duo dem Publikum auch beim vierten Auftritt im Vereinsheim des SKK einen unvergesslichen Abend, der dringend nach Wiederholung schreit.

