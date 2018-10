Begehung in Bobstadt geplant

Zur Parkplatzsituation in Bobstadt:

Da mittlerweile auch schon in Bobstadt mit Fake-News gearbeitet wird, sollte man mal einige Fakten in die Diskussion um die Parkplatzsituation in Bobstadt werfen.

Wer bei der politischen Sitzung anwesend war, weiß um das Ergebnis dieser Diskussion. Die Verwaltung wird eine Begehung unter Einbeziehung der Anwohner durchführen. Fest stand bei der Sitzung auch, dass es nicht mehr möglich ist, Einzelinteressen über Interessen der Gemeinschaft zu stellen. Konkret bedeutet dies auch, dass es in jeder Straße Parkplätze geben wird. Dies war einhelliger Konsens aller Sitzungsteilnehmer.

© Südhessen Morgen, Montag, 08.10.2018