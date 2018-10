Beharrlichkeit und Engagement bewiesen

Bobstadt.„Dorferneuerung findet nie ein Ende“, betonte Landrat Christian Engelhardt, einer der Festredner im Alten Rathaus in Bobstadt, wo der Abschluss der Dorferneuerung gefeiert und eine Broschüre über den Verlauf präsentiert wurde. Deshalb hatte er auch gute Nachrichten im Gepäck: Die Sporthalle in Bobstadt soll saniert werden. Und der Kreis hat sich auch Gedanken gemacht, wie das Foyer nun vielleicht doch noch zu einem Treffpunkt für die Bobstädter werden kann. Die Pläne werden in der nächsten Ortsbeiratssitzung vorgestellt.

Dieser Wunsch ist offen geblieben. Vieles andere hat sich erfüllt. Wie viel sich in dem Bürstädter Stadtteil getan hat, wie beharrlich um die Aufnahme in das Programm gekämpft worden war und wie sehr sich die Einwohner engagiert haben, ließen die Festredner Revue passieren. Das waren Bürgermeisterin Bärbel Schader und Ewald Stumpf, der 2007 zu Beginn des Prozesses Ortsvorsteher war. Das waren aber auch Hans-Volker Utz, der Sprecher des Arbeitskreises Dorferneuerung, und dessen Moderator Stefan Lösch. Neben dem Landrat sprach auch Landtagsabgeordneter Alexander Bauer, denn es handelte es sich um ein Landesprogramm, das gemeinsam mit dem Kreis umgesetzt wurde.

Der amtierende Ortsvorsteher Uwe Metzner wies bei allem Dank an die Beteiligten auch auf die Kontroversen hin, die es insbesondere um die Bebauung des Alten Messplatzes gegeben habe. Metzner setzt aber darauf, dass die Menschen, die in dem Seniorenwohnen einziehen, in Bobstadt herzlich willkommen geheißen werden. kur

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.10.2018