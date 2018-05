Bei Andreas Blüm ist Glück echte Handarbeit

Anzeige

Hinter ihm und seinem Schulfreund, Architekt Christian Bernard, liegen kreativ-aufregende Zeiten. Denn nicht nur das Grundstück ist schräg zugeschnitten, auch das bestehende Haus steht schräg zur Straße. Das stellte einige architektonische Herausforderungen an Bernard. Doch sein Ziel war es, sich „die Schräge zum Freund“ zu machen. Gemeinsam entwickelten die beiden Freunde das moderne, im Industrielook gehaltene Ambiente.

Voller Durchblick

Hohe Decken, viel Glas, Beton, Stahl und Holz beherrschen jetzt die vergrößerten Geschäftsräume. Die 15 Mitarbeiter sind von außen gut sichtbar. Während der dunklen Jahreszeit bringen außen installierte Orientierungslampen am Boden und in der Überdachung jede Menge Licht.

Neben den täglich frischen Backwaren können eilige Kunden einen „Kaffee to go“, Softdrinks oder belegte Brötchen bekommen. Zur Wiedereröffnung seines in vierter Generation bestehenden Geschäftes freut sich Andreas Blüm heute auf viele Interessierte. Denn für ihn steht fest: „Happiness is Handmade“ – was so viel bedeutet wie Glück ist handgemacht. Dieser Spruch ziert auch eine der wenigen Wände.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.05.2018